Бывший премьер-министр РФ внесен в список террористов экстремистов

Бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов*, который ранее был признан иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов. Об этом свидетельствует обновленная база данных Росфинмониторинга.

Экс-премьер-министр РФ также является фигурантом уголовного дела о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.

Касьянов* занимал пост председателя правительства с 2000 по 2004 годы, с 1999 по 2000 годы работал в должности министра финансов РФ.

По данным из открытых источников, в 2022 году Касьянов* покинул Россию.

* – лицо, признанное в РФ иноагентом и внесено в список экстремистов и террористов

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube