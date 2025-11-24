российское информационное агентство 18+

В Алтайском крае диверсанты пытались взорвать железнодорожный мост

Российские спецслужбы предотвратили диверсию на железной дороге в Алтайском крае. Террористы пытались взорвать мост, а при задержании открыли огонь по силовикам. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«22 ноября 2025 года на участке железнодорожного перегона ст. Алтайская – ст. Бийск выявлены два преступника, предпринявшие попытку установки т.н. сбрасывающего устройства на железнодорожных путях, имеющих высокую интенсивность движения грузовых и пассажирских составов. При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы в результате ответного огня», – говорится в сообщении.

Диверсия координировалась спецслужбами Украины. Исполнителей завербовали из местных жителей. «Выполняя задания куратора, указанные лица заблаговременно подобрали место предполагаемого диверсионно-террористического акта и провели его разведку», – добавили в ЦОС.

Возбуждены уголовные дела по ст. 281 («Диверсия»), ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия»).

Барнаул, Зоя Осколкова

