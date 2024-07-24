Внедорожник подорван на севере Москвы: двое раненых, возбуждено дело

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту взрыва автомобиля на севере столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

По информации ведомства, в результате инцидента на улице Синявинской пострадали владелец машины и пассажир. Место происшествия осматривают следователи и криминалисты совместно с оперативными службами. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая, отметили в СКР.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Согласно предварительным данным, причиной взрыва автомобиля стала детонация установленного в нем взрывного устройства, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. «Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лиц, причастных к совершению преступления», – добавила Волк.

По данным СМИ и телеграм-каналов, отслеживающих ЧП, утром 24 июля на парковке у жилого дома на улице Синявинской был взорван автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Shot пишет, в результате инцидента пострадали 50-летний водитель и его пассажирка. Мужчине оторвало обе ступни, у женщины – рваные раны лица. Также взрывом повреждены припаркованные рядом автомобили Lada Granta и Honda CR-V. Телеканал «360» со ссылкой на очевидцев сообщил, что взорванная машина принадлежала участнику специальной военной операции. В свою очередь, телеграм-канал Baza пишет, что во взорванном внедорожнике, предположительно, находился офицер ГРУ Минобороны.

Обновлено. Следствие квалифицировало подрыв автомобиля как покушение на убийство. Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ), уточняет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В числе рассматриваемых версий – покушение, связанное со служебной деятельностью.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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