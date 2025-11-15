В Индии девять человек погибли при взрыве в полицейском участке

В Индии прогремел взрыв в полицейском участке. На месте работают оперативные службы. На данный момент известно о девяти погибших, еще 29 человек получили различные травмы.
Детонация произошла, когда эксперты разбирались с конфискованным взрывчатым веществом в полицейском участке Новгама в регионе Джамму и Кашмир. Жертвами ЧП стали полицейские и сотрудники криминалистической бригады, также погибли два чиновника из администрации Сринагара.
29 человек получили различные ранения, пострадавшие доставлены в госпиталь 92-й базы индийской армии и Институт медицинских наук Шери-и-Кашмира.
Взрывчатку конфисковали в ходе недавно проведенной спецоперации. Силовики раскрыли террористическую группировку и арестовали несколько сторонников террористов.
Нью-Дели, Зоя Осколкова
