российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 15 ноября 2025, 10:28 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Индии девять человек погибли при взрыве в полицейском участке

В Индии прогремел взрыв в полицейском участке. На месте работают оперативные службы. На данный момент известно о девяти погибших, еще 29 человек получили различные травмы.

Детонация произошла, когда эксперты разбирались с конфискованным взрывчатым веществом в полицейском участке Новгама в регионе Джамму и Кашмир. Жертвами ЧП стали полицейские и сотрудники криминалистической бригады, также погибли два чиновника из администрации Сринагара.

29 человек получили различные ранения, пострадавшие доставлены в госпиталь 92-й базы индийской армии и Институт медицинских наук Шери-и-Кашмира.

Взрывчатку конфисковали в ходе недавно проведенной спецоперации. Силовики раскрыли террористическую группировку и арестовали несколько сторонников террористов.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Терроризм

Спецслужбы предотвратили теракт на Троекуровском кладбище / Взрыв в Нью-Дели совершил террорист-смертник / В Ростовской области предотвращен теракт с захватом заложников / В Барнауле задержали сторонника террористов при попытке поджога храма / В Великобритании поляк напечатал оружие на 3D-принтере и был арестован / В Крыму раскрыта законспирированная ячейка женской террористической организации / Житель Туапсе вербовал россиян для отправки на Украину / Террористы готовили базу для транзита боевиков в Грузии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Терроризм,