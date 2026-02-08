ФСБ сообщила о задержании предполагаемого исполнителя покушения на генерала Алексеева

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании предполагаемого пособника и непосредственного исполнителя покушения первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Еще одна возможная соучастница преступления выехала на Украину, передает ТАСС.
В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что пособниками покушения стали граждане России Виктор Васин 1959 года рождения, который был задержан в Москве, и выехавшая на Украину Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения.
В то же время при содействии спецслужб Объединенных Арабских Эмиратов в Дубае задержан и передан российской стороне гражданин РФ Любомир Корба 1960 года рождения, который является непосредственным исполнителем преступления.
Розыск организаторов преступления продолжается.
Как сообщалось ранее, покушение на Алексеева было совершено накануне, 6 февраля, в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Неизвестный выстрелил в генерала-лейтенанта несколько раз. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.
Москва, Анастасия Смирнова
