В Москве стреляли в замначальника военной разведки России Владимира Алексеева

На северо-западе Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Согласно данным следствия, неизвестный 6 февраля несколько раз выстрелил в 64-летнего генерала в подъезде жилого дома на Волоколамском шоссе и скрылся. Алексеев госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК, изучаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы.

«Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица или лиц, причастных к совершению указанного преступления», – сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Обновлено. Генерал Алексеев после покушения находится в тяжелом состоянии, у него ранения спины, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Врачи борются за его жизнь.

Владимир Алексеев с 2011 года занимает должность первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее – Главное разведывательное управление, ГРУ). В 2017 году ему было присвоено звание Героя России.

Напомним, начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков возглавлял российскую делегацию на трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби. Второй раунд консультаций представителей России, США и Украины в столице ОАЭ завершился 5 февраля. Предыдущий раунд переговоров прошел 23-24 января.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube