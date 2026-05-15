Три человека погибли и 12 ранены в результате атаки дронов ВСУ на Рязань

Рязань в ночь на пятницу подвергалась атаке украинских беспилотников. Погибли три человеке, еще 12 пострадали. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков

«К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети. Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь», – написал глава региона в «Максе».

Малков отметил, что в Рязани повреждены две жилые многоэтажки. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий, добавил он.

Жителей поврежденных домов эвакуируют, развернуты пункты временного размещения. Ведется разбор поврежденных конструкций.

На месте работают все оперативные службы, идет ликвидация последствий атаки.

Губернатор поручил социальным службам и профильным ведомствам оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

В школах и детских садах Октябрьского района Рязани сегодня отменены занятия в школах в целях безопасности. Дошкольные учреждения также не будут принимать детей. «Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы», – уточнил Малков.

Ранним утром в пятницу губернатор сообщал об атаке БПЛА ВСУ на регион. Отмечалось, что от обломков дронов повреждены несколько жилых домов, пострадала территория одного из предприятий.

Рязань, Наталья Петрова

