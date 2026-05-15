Украина ночью атаковала 18 регионов России: сбито 355 дронов

ВСУ минувшей ночью совершили массированную атаку беспилотниками на 18 российских регионов. Силы противоздушной обороны с 23:00 до 07:00 уничтожили 355 вражеских БПЛА, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Калмыкией, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.

В результате атаки на Рязань погибли три человека, еще 12 человек пострадали, сообщал глава региона Павел Малков. Минздрав РФ позже уточнил, что семеро пострадавших госпитализированы, среди них четверо детей. Состояние двух взрослых оценивается как тяжелое. При атаке также повреждены два многоквартирных дома и территория промпредприятия.

В Брянске поврежден частный жилой дом в Фокинском районе, пострадавших нет, уточнил региональный оперштаб.

Мэр Москвы Сергей Собянин ночью сообщал о сбитии пяти беспилотников на подлете к столице.

В Ростовской области отражена атака более 40 БПЛА, проинформировал губернатор Юрий Слюсарь. Воздушные цели уничтожены над Таганрогом и 11 районами региона. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

В Воронежской, Калужской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тульской областях также никто не пострадал, последствий на земле нет, отчитались главы регионов.

Москва, Наталья Петрова

