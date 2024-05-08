Разведка ищет за рубежом причастных к теракту в «Крокусе»

В России продолжается расследование для поиска всех причастных к теракту в «Крокус сити холле», в том числе находящихся за границей, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

В беседе с чиновником журналисты поинтересовались, удалось ли установить находящихся за рубежом лиц, причастных к организации нападения на концертный зал.

«Расследование ведется», – цитирует Нарышкина РИА Новости.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело о финансировании терроризма против высших должностных лиц США и стран НАТО. Установлено, что поступавшие с Запада на счета коммерческих организаций на Украине деньги использовались для организации терактов в России и против российских граждан.

22 марта несколько человек ворвались в «Крокус сити холл» и открыли стрельбу по посетителям, а позже утроили в здании пожар. В результате погибли 145 человек. Четверо исполнителей теракта были задержаны 23 марта в Брянской области. В ходе расследования нашли еще восемь человек, причастных к организации нападения.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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