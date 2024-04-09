Следственный комитет возбудил уголовно дело о финансировании терроризма против руководства США и НАТО

Следственный комитет России по итогам проверки, организованной в связи с обращением депутатов Госдумы, возбудил уголовное дело о финансировании терроризма против высших должностных лиц США и стран НАТО. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В Главном следственном управлении СК России проведена проверка по обращению группы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и иных лиц о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. По ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)», – уточнила она.

Установлено, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в России, а также за ее пределами в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба, пояснила Петренко.

«Следствием во взаимодействии с иными спецслужбами и финансовой разведкой проверяются источники поступления и дальнейшее движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов США, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада», – подчеркнула представитель СК.

По ее словам, в настоящее время следственным и оперативным путем отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России получил доказательства связи террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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