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Четверг, 28 марта 2024, 18:07 мск

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Следком России получил доказательства связи террористов в «Крокусе» с украинскими националистами

Следственный комитет России получил доказательства связи террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. Как сообщила пресс-служба ведомства, задержан ещё один подозреваемый, участвовавший в финансировании преступников.

«Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления. В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами», – говорится в сообщении Следственного комитета по итогам совещания главы ведомства Александра Бастрыкина, которому был представлен отчет о ходе расследования.

В пресс-службе СК уточнили, что в распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления.

Вместе с тем, установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ФСБ сообщала об 11 задержанных, причастных к теракту в «Крокусе» 22 марта. Восемь из них, в том числе четверо исполнителей террористического акта, арестованы.

Напомним, в результате ЧП погибли порядка 140 человек, пострадали – 360 посетителей концертного зала.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Теракт в Крокус сити холл

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