В Москве арестован двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте еще одного фигуранта по делу о теракте в «Крокус сити холле» – гражданина Таджикистана Джумохона Курбонова. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы. По версии следствия, Курбонов обеспечивал непосредственных исполнителей теракта связью и деньгами.

Курбанов обвиняется в совершении теракта организованной группой (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Суд отправил его в СИЗО на 26 суток, до 22 мая текущего года.

«По версии следствия, Курбанову отводилась преступная роль предоставления денежных средств для подготовки террористического акта, в том числе обеспечения участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их систематическая оплата», – говорится в сообщении.

По данным СМИ, Курбонов ранее привлекался к административной ответственности. Он был задержан в Москве за мелкое хулиганство 11 апреля и впоследствии отбыл 15 суток административного ареста. Нарушение состояло в нецензурной брани в общественном месте.

Ранее были задержаны и арестованы 11 фигурантов дела о теракте в «Крокусе», в том числе четверо граждан Таджикистана – непосредственных исполнителей теракта.

Следственный комитет России сообщал, что получил «значимые данные» о связи террористов в «Крокус сити холле» с украинскими спецслужбами.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, которые подожгли концертный зал и расстреляли его посетителей из огнестрельного оружия. В результате нападения и пожара погибло 144 человека, среди которых шестеро детей. Ранения различной степени тяжести получили более 550 человек.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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