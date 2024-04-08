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Понедельник, 8 апреля 2024, 17:20 мск

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Следком получил значимые данные о связи террористов в «Крокусе» с украинскими спецслужбами

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Следственный комитет России получил «значимые данные» о связи террористов в «Крокус сити холле» с украинскими спецслужбами. Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам отчета следователей перед главой СК Александром Бастрыкиным.

«На данный момент по уголовному делу установлены одиннадцать лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления. Всем предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами», – уточнил Следком.

В настоящее время продолжается работа с потерпевшими и свидетелями, устанавливаются личности погибших в результате теракта. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание других участников совершенного преступления – исполнителей, пособников и организаторов. «Следственный комитет воссоздает полную картину произошедшего, буквально по крупицам собирая мельчайшие доказательства», – уточнили в ведомстве.

При этом глава СК России дал ряд конкретных указаний по дальнейшему расследованию уголовного дела. Он еще раз напомнил о необходимости тщательного изучения причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, которые подожгли концертный зал и расстреляли его посетителей из огнестрельного оружия. В результате нападения и пожара погибло 144 человека, среди которых шестеро детей. Ранения различной степени тяжести получили более 550 человек.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Теракт в Крокус сити холл

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