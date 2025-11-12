российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 12 ноября 2025, 09:25 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

При крушении самолета в Грузии погибли 20 турецких военных

В Минобороны Турции сообщили о 20 погибших в авиакатастрофе на грузино-азербайджанской границе. Причины крушения установит расследование.

Военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules разбился на территории Грузии. Анкара координирует с Тбилиси поисково-спасательную операцию.

В турецком военном ведомстве уточнили, что все 20 погибших военнослужащих опознаны, их родственников известили о трагедии.

Причины аварии устанавливаются. По данным турецких СМИ, следствие рассматривает две версии – взрыв боеприпасов внутри воздушного судна и постороннее вмешательство. В администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подчеркнули, что расследование причин крушения будет проводиться с особой тщательностью.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Турция

Киев решил разблокировать переговоры об обмене пленными с Россией / В Турции арестовали 17 судей по делу о ставках на спорт / Турция призвала учитывать при украинском урегулировании реалии на фронте / В Турции аннулировали лицензию популярной у россиян платежной системы / В Турции обрушился многоэтажный дом / В Турции несколько зданий рухнули во время землетрясения / В Турции актеров и певцов проверят на наркотики / В Турции пять человек погибли в аварии с микроавтобусом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Грузия, Турция,