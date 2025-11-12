При крушении самолета в Грузии погибли 20 турецких военных

В Минобороны Турции сообщили о 20 погибших в авиакатастрофе на грузино-азербайджанской границе. Причины крушения установит расследование.
Военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules разбился на территории Грузии. Анкара координирует с Тбилиси поисково-спасательную операцию.
В турецком военном ведомстве уточнили, что все 20 погибших военнослужащих опознаны, их родственников известили о трагедии.
Причины аварии устанавливаются. По данным турецких СМИ, следствие рассматривает две версии – взрыв боеприпасов внутри воздушного судна и постороннее вмешательство. В администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подчеркнули, что расследование причин крушения будет проводиться с особой тщательностью.
Анкара, Зоя Осколкова
