Среда, 26 ноября 2025, 12:59 мск

Жительница Крыма нашла на берегу моря бутылку с письмом на турецком языке

Жительница Крыма нашла на пляже бутылку с посланием на турецком языке. Женщина пытается найти автора.

Бутылка была найдена в селе Поповка Сакского района. Сотрудница природного парка «Ойбурский» прибиралась на побережье и увидела стеклянный предмет. «Сначала подумала, обычный мусор, но затем присмотрелась и увидела в ней послание. Со мной первый раз такое случается. Раньше только в книгах читала. Такой случай один на миллион и думала, что со мной никогда ничего подобного не произойдет», – рассказала Евгения Стельмахова РИА «Новости».

Внутри было письмо на турецком языке. Записка датирована 1 сентября, но год определить не удалось, так же, как и отправителя.

«Текст очень эмоциональный и трогательный. В нем звучат пожелания мира, счастья, любви, благословения, красоты, здоровья и помощи божьей не только для себя, но и всем окружающим. Снизу нарисовано сердце и три семерки, я так понимаю, символ удачи. Теперь я ищу автора, чтобы сказать, что его послание дошло, о нем узнали», – отметила крымчанка.

Симферополь, Зоя Осколкова

