Пятница, 14 ноября 2025, 14:52 мск

В Крыму жители десяти поселков остались без света

В Крыму произошло массовое отключение электричества. Без света остались жители десяти поселков.

Как сообщили в «Крымэнерго», аварийное отключение произошло в Красногвардейском районе. Без электроснабжения остались Октябрьское, Новоалексеевка, Амурское, Анновка, Заречное, Пятихатка, Курганное, Менделеево, Новозуевка, Искра.

На месте работает аварийная бригада. «Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа», – добавили в компании.

Кроме того, в селах Урожайное и Первомайское Симферопольского района возможны перебои с энергоснабжением из-за сбоя на электроподстанции.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

