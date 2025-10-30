Поезда в Крыму задерживаются из-за упавшего с моста грузовика

В Крыму пассажирские поезда задержали на час из-за упавшей на железнодорожные пути фуры. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

«Из-за происшествия с грузовым автомобилем в г. Симферополе задерживаются пассажирские поезда. Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования», – говорится в сообщении.

Два поезда были задержаны на час – это составы, идущие в Москву из Севастополя и Симферополя.

Фура рухнула на железнодорожные пути с моста в крымской столице. Водитель получил травмы. Участок обесточили для подготовки эвакуации грузовика. На месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД, администрации города и крымской железной дороги. Причины ДТП устанавливаются.

