российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 30 октября 2025, 10:33 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Поезда в Крыму задерживаются из-за упавшего с моста грузовика

В Крыму пассажирские поезда задержали на час из-за упавшей на железнодорожные пути фуры. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

«Из-за происшествия с грузовым автомобилем в г. Симферополе задерживаются пассажирские поезда. Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования», – говорится в сообщении.

Два поезда были задержаны на час – это составы, идущие в Москву из Севастополя и Симферополя.

Фура рухнула на железнодорожные пути с моста в крымской столице. Водитель получил травмы. Участок обесточили для подготовки эвакуации грузовика. На месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД, администрации города и крымской железной дороги. Причины ДТП устанавливаются.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Крым+Севастополь

Рыбаки обнаружили у берегов Крыма десятки мин и снарядов времен ВОВ / Три района Крыма частично обесточены из-за аварий / Шеф-повар в Севастополе хотела отравить военных / Рыбному промыслу в России угрожает запрет на эксплуатацию старых судов / Ялта и часть ЮБК остались без света из-за аварии / В Крыму задержали агента украинской разведки / В Крыму уличным артистам запретят исполнять произведения иноагентов / В Крыму жертва мошенников принесла начиненную взрывчаткой икону к зданию ФСБ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Крым+Севастополь,