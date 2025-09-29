Шеф-повар в Севастополе хотела отравить военных

В Севастополе задержали повара, которая работала на украинские разведслужбы. Женщина собиралась отравить российских военнослужащих.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Севастополе задержана гражданка России, 1980 года рождения, осуществлявшая разведывательную деятельность по заданию украинских спецслужб», – сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

С сентября 2023 года фигурантка собирала и передавала представителю Главного управления разведки министерства обороны Украины разведданные о местах дислокации и маршрутах передвижения личного состава и военной техники ВС РФ на территории Севастополя.

«Она направила представителям ГУР МОУ фотографии мест дислокации кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте, которые в дальнейшем были использованы ВСУ для планирования ракетных атак. Кроме того, работая шеф-поваром в одном из заведений общественного питания г. Севастополя, женщина вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО», – говорится в сообщении.

Женщину арестовали по обвинению в госизмене. Расследование продолжается.

