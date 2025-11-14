российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 ноября 2025, 11:49 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму задерживаются 12 пассажирских поездов

Двенадцать пассажирских поездов в сообщении с Крымом идут с задержкой. Об этом сообщает компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Семь составов задерживаются в пути на полуостров и пять – обратно. Время задержки составляет от 1,5 до 4,5 часов.

Уточняется, что опаздывают поезда из Санкт-Петербурга, Москвы, Кисловодска, Адлера и Перми с назначением в Симферополь и Севастополь, а также следующие в столицу, Петербург и Кисловодск.

«Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути», – добавили в компании.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Крым+Севастополь

Жителя Крыма обвинили в хищениях при выполнении гособоронзаказа / Глава Крыма запретил проезд по Крымскому мосту электрокарам и гибридам / Поезда в Крыму задерживаются из-за упавшего с моста грузовика / Рыбаки обнаружили у берегов Крыма десятки мин и снарядов времен ВОВ / Три района Крыма частично обесточены из-за аварий / Шеф-повар в Севастополе хотела отравить военных / Рыбному промыслу в России угрожает запрет на эксплуатацию старых судов / Ялта и часть ЮБК остались без света из-за аварии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Севастополь, Юг России, Россия, Транспорт, Крым+Севастополь,