В Крыму задерживаются 12 пассажирских поездов

Двенадцать пассажирских поездов в сообщении с Крымом идут с задержкой. Об этом сообщает компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Семь составов задерживаются в пути на полуостров и пять – обратно. Время задержки составляет от 1,5 до 4,5 часов.

Уточняется, что опаздывают поезда из Санкт-Петербурга, Москвы, Кисловодска, Адлера и Перми с назначением в Симферополь и Севастополь, а также следующие в столицу, Петербург и Кисловодск.

«Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути», – добавили в компании.

Москва, Зоя Осколкова

