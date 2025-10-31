Глава Крыма запретил проезд по Крымскому мосту электрокарам и гибридам

Электромобилям и гибридным авто запретили проезд по Крымскому мосту. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

В документе, опубликованном на официальном портале правительства Республики Крым, сообщается, что запрет вступает в силу с 3 ноября. Временное ограничение вводится для гибридных транспортных средств и электромобилей на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь от км 162+931 до км 145+400 в направлении транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Крыма.

Аксенов также отметил, что решение принято на основании рекомендации силовых и правоохранительных структур. «Данная мера принята с целью обеспечения безопасности. Просим граждан с пониманием отнестись к введенному ограничению», – написал он в своем телеграм-канале.

Накануне такой же запрет ввели власти Краснодарского края. Для владельцев электромобилей доступен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым).

