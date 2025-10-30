На Крымскому мосту запретят проезд электромобилей и гибридных машин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о запрете с 3 ноября проезда электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани.

Решение вступит в силу в 00:00 3 ноября при подъезде к Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь – от развязки на станицу Тамань до Крымского моста (от км 134+660 до 145+400).

Как отметили в Оперативном штабе Краснодарского края, ранее на Крымскому мосту был запрещен проезд грузовых автомобилей. Для них, а также электромобилей и гибридных машин доступен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым).

