Рыбаки обнаружили у берегов Крыма десятки мин и снарядов времен ВОВ

Рыбаки сообщили о взрывоопасных предметах у берегов Крыма в Азовском море. Сотрудники МЧС установили, что на дне находятся более 20 мин и снарядов времен Великой Отечественной войны, и уничтожили их.

«Сообщение об опасных находках поступило от рыбаков из лодочного кооператива. Инженерами-пиротехниками специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым проведено обследование дна», – сообщили в ведомстве.

В 50 метрах от берега на глубине трех метров обнаружены 26 боеприпасов: 12 минометных мин, 10 артиллерийских снарядов и четыре ручных гранаты. Отмечается, что на большинстве снарядов сохранились оригинальные взрыватели, что создавало угрозу при транспортировке.

Было принято решение о ликвидации боеприпасов на месте. Местных жителей и рыбаков с прилегающих территорий эвакуировали и произвели небольшой отпугивающий взрыв, а затем осуществили основной подрыв, которым опасные предметы были окончательно уничтожены.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube