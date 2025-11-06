российское информационное агентство 18+

Четверг, 6 ноября 2025, 14:01 мск

Жителя Крыма обвинили в хищениях при выполнении гособоронзаказа

В Крыму управляющий партнер организации по ремонту транспорта обвиняется в хищениях при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

40-летний житель Севастополя являлся управляющим партнером одной из крупных компаний, специализирующейся на ремонте транспортных средств. Фирма заключила договор с компанией из Татарстана, которая выполняла госконтракты по техническому обслуживанию автомобилей, а также на поставку расходных материалов для военной техники.

«С 2022 по 2024 год злоумышленник систематически вносил заведомо ложные сведения в отчетную документацию об объемах фактически выполненных работ и количестве использованных технических жидкостей. Полученные денежные средства впоследствии обналичивались со счетов компании», – отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

Симферополь, Зоя Осколкова

