российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 10 октября 2025, 12:37 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Три района Крыма частично обесточены из-за аварий

Из-за аварий на сетях частично обесточены три района Крыма. Об этом сообщает пресс-служба компании «Крымэнерго».

«Симферопольский район. Населенные пункты Веселое, Новоселовка, частично: Водное, Лекарственное, Кольчугино», – говорится в сообщении.

Кроме того, в Сакском районе без света остаются абоненты в Воробьево, Фурманово, Шишкино. В Черноморском обесточены Кировское, Низовка, Дозорное.

В «Крымэнерго» добавили, что аварийные бригады работают на местах.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Крым+Севастополь

Шеф-повар в Севастополе хотела отравить военных / Рыбному промыслу в России угрожает запрет на эксплуатацию старых судов / Ялта и часть ЮБК остались без света из-за аварии / В Крыму задержали агента украинской разведки / В Крыму уличным артистам запретят исполнять произведения иноагентов / В Крыму жертва мошенников принесла начиненную взрывчаткой икону к зданию ФСБ / В Крыму иностранец выращивал коноплю среди арбузов / В Севастополе один человек погиб и двое пострадали при падении строительного крана

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Крым+Севастополь,