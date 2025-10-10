Три района Крыма частично обесточены из-за аварий

Из-за аварий на сетях частично обесточены три района Крыма. Об этом сообщает пресс-служба компании «Крымэнерго».
«Симферопольский район. Населенные пункты Веселое, Новоселовка, частично: Водное, Лекарственное, Кольчугино», – говорится в сообщении.
Кроме того, в Сакском районе без света остаются абоненты в Воробьево, Фурманово, Шишкино. В Черноморском обесточены Кировское, Низовка, Дозорное.
В «Крымэнерго» добавили, что аварийные бригады работают на местах.
Симферополь, Зоя Осколкова
