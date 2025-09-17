Севастопольцу дали 14 лет «строгача» за шпионаж в пользу Украины

Севастопольский городской суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в госизмене за передачу украинским спецслужбам информации о кораблях Черноморского флота и вертолетах войск Нацгвардии. Об этом сообщает ФСБ России.

По данным спепслужбы, житель Севастополя через переписку в мессенджере Telegram был привлечен спецслужбами ВСУ «к конфиденциальному сотрудничеству, направленному на собирание и передачу сведений противнику».

Злоумышленник фотографировал места размещения кораблей Черноморского флота, а также дислокацию и перемещение вертолетов войск Национальной гвардии России, после чего пересылал снимки представителю Вооруженных сил Украины и получал за это денежное вознаграждение.

Противоправная деятельность севастопольца была пресечена сотрудниками ФСБ России. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей с ограничением свободы сроком на один год.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

