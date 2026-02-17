российское информационное агентство 18+

Вторник, 17 февраля 2026, 11:15 мск

Новости Крым

Из-за ограничений на Крымском мосту задерживаются 16 поездов

Перекрытие Крымского моста в целях безопасности привело к задержкам поездов дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

В направлении полуострова задерживаются семь составов, следующие из Санкт-Петербурга, Москвы, Кисловодска, Адлера. Максимальное время задержки составляет 6,5 часа. В обратном направлении из графика выбились девять поездов, идущие в Тюмень, Москву, Адлер, Кисловодск и Санкт-Петербург. Максимальное время опоздания достигло 10 часов.

Время задержки может измениться. Пассажиров поездов с опозданием более четырех часов обеспечивают питанием и водой.

Как сообщалось ранее, сегодня ночью над Крымом система ПВО перехватила 38 украинских дронов, еще 50 беспилотников сбили над акваторией Черного моря. В Севастополе в результате атаки беспилотников ранен ребенок, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Симферополь, Зоя Осколкова

