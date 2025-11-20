российское информационное агентство 18+

Четверг, 20 ноября 2025, 15:20 мск

Российскому круизному лайнеру не разрешают пришвартоваться в Стамбуле

Круизный лайнер из России Astoria Grande не может пришвартоваться в Стамбуле. Судно несколько часов стоит на якоре в Мраморном море.

Лайнер ранее посетил порты Антальи, Аланьи и Измира, на его борту 616 пассажиров – преимущественно россияне, а также 435 членов экипажа. Сегодня утром судно прибыло в Стамбул, но разрешение на швартовку так и не было получено.

По словам источника РИА «Новости», если лайнеру не разрешат зайти в порт до 15.00, то он продолжит путь и направится в Сочи, чтобы соблюсти расписание круиза. «Власти заверили нас, что текущая ситуация не повлияет на все последующие запланированные заходы в Стамбул», – сообщил собеседник агентства.

В настоящее время нет точной информации о том, по какой причине управляющие стамбульского порта не разрешили круизному лайнеру запланированную заранее швартовку.

Стамбул, Зоя Осколкова

