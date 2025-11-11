Военный самолет ВВС Турции разбился возле госграницы Грузии

Вблизи государственной границы Грузии потерпел крушение турецкий военный самолет, на борту которого находились 20 человек, включая экипаж. Организована поисково-спасательная операция.

В МВД Грузии уточнили, что авиакатастрофа произошла в муниципалитете Сигнахи примерно в пяти километрах от госграницы Грузии. Согласно предварительным данным, борт следовал по маршруту Азербайджан – Турция.

По данным Минобороны Азербайджана, в результате инцидента есть погибшие, уточняет РИА «Новости».

Минобороны Турции подтвердило крушение самолета Lockheed C-130 Hercules в Грузии.

Тбилиси, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube