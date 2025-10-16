В Грузии задержали пятерых россиян по подозрению в отмывании денег и другой незаконной деятельности. Об этом сообщила следственная служба Министерства финансов страны.

По данным следствия, фигуранты занимались услугами в сфере виртуальных активов, не имея регистрации и разрешения Нацбанка Грузии. За последние месяцы они провели операции на сотни миллионов лари, в том числе международные неконтролируемые транзакции.

Подозреваемые ввозили в Грузию крупные суммы в иностранной валюте, вероятно, в обход пограничного контроля. На эти деньги они покупали виртуальные активы и легализовали незарегистрированное имущество, при этом не делая никаких отчислений в бюджет.

При обыске в офисе, где работали фигуранты, изъяли 371 тысячу долларов, документы и компьютерную технику. У одного из задержанных нашли 100 тысяч долларов, на которые предполагалось приобрести виртуальные активы, а в машине второго – 250 тысяч долларов.

Тбилиси, Зоя Осколкова

