Готовили теракт? В Грузии задержали украинцев с мощной взрывчаткой и кокаином

Двое граждан Украины пытались ввезти мощную взрывчатку в Грузию. В грузовике Mercedes-Benz с украинскими номерными знаками грузинские правоохранители нашли в оборудованном тайнике более 2 кг гексогена. Об этом сообщила Служба госбезопасности Грузии. Были задержаны водитель большегруза и пассажир, оба – украинские граждане.

Фуру остановили на грузинской границе 10 сентября. При досмотре автомобиля было обнаружено 2,4 кг взрывчатого вещества гексогена, мощность которого превышает мощность тротила, а также большое количество кокаина, восемь мобильных телефонов, крупную сумму денег и различную компьютерную технику. Грузовик въехал в Грузию из Турции, а до этого был проездом в Болгарии и Румынии. Отмечается, что гексоген был передан водителю на территории Украины неустановленным лицом. Была ли Грузия конечной точкой назначения или транзитной страной, пока неизвестно. Следствие не исключает подготовку теракта.

Напомним, в августе ФСБ сообщила о предотвращении очередной попытки теракта на Крымском мосту, организованной украинскими спецслужбами. В автомобиле, прибывшем в Россию с Украины через Грузию транзитом через несколько стран, было обнаружено мощное самодельное взрывное устройство.

Тбилиси, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube