28 ноября 2025

В Грузии сторонников Навального* задержали за незаконное пребывание

В Грузии задержали двух граждан России, которые в течение трех лет находились в стране нелегально. Об этом сообщили в грузинском МВД.

Владимир Дубовский и Алина Савельева незаконно пересекли границу России и Грузии три года назад. Они несколько раз обращались к грузинским властям с просьбой о предоставлении убежища, но получили отказ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы группой лиц, за что предусмотрено лишение свободы на срок от четырех до пяти лет.

В базе розыска МВД России Владимир Дубовский и Алина Савельева проходят фигурантами по уголовным делам. В частности, Дубовский был координатором приморского штаба Алексея Навального*, в отношении него возбуждено дело об участии в запрещенной организации.

* Признан террористом и экстремистом в России

Тбилиси, Зоя Осколкова

