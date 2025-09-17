российское информационное агентство 18+

Среда, 17 сентября 2025, 12:46 мск

Грузия погасила внешний долг перед Россией

Грузия завершила погашение долга перед Россией. Об этом сообщили в министерстве финансов страны.

В феврале долг перед РФ снизился с 7 млн 870 тысяч долларов до 3 млн 997 тысяч долларов. Этот показатель удерживался в графе долгов с февраля по август. По состоянию на август в графе внешнего долга перед Россией стоит прочерк.

Кроме того, Грузия полностью выплатила многолетние долги Турции, Казахстану, Армении, Азербайджану и Ирану.

В настоящее время государственный долг Грузии составляет более 9 млрд долларов. Больше всех страна должна Франции – более 850 млн долларов.

Москва, Зоя Осколкова

