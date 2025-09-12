Ввезенную из Турции в Грузию взрывчатку водитель получил на Украине

Водитель фуры, в которой нашли взрывчатку, получил ее от украинских спецслужб. Об этом заявил заместитель главы грузинской службы государственной безопасности Лаша Маградзе на брифинге.

«Водителю автомобиля марки Mercedes взрывчатое вещество передали на территории Украины сотрудники украинской спецслужбы, так называемого СБУ», – рассказал Маградзе на бриффинге.

Это обстоятельство подтверждается и показаниями одного из задержанных, который сказал, что он должен был привезти указанное вещество в Грузию и передать конкретному лицу.

В показаниях задержанного украинца также указывается, что конечным пунктом назначения взрывчатки была Россия, отметили в СГБ Грузии.

Двое граждан Украины пытались ввезти мощную взрывчатку в Грузию из Турции. Фуру остановили на грузинской границе 10 сентября. При досмотре автомобиля было обнаружено 2,4 кг взрывчатого вещества гексогена, мощность которого превышает мощность тротила, а также большое количество кокаина, восемь мобильных телефонов, крупная сумма денег и различная компьютерная техника. Грузовик въехал в Грузию из Турции, а до этого был проездом в Болгарии и Румынии.

Тбилиси, Зоя Осколкова

