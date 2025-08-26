российское информационное агентство 18+

Запад шантажирует Грузию, чтобы открыть «второй фронт» против России

Фото: president.gov.ge

Запад пытается шантажировать Тбилиси, чтобы открыть «второй фронт» против России. Как заявил глава правящей партии «Грузинская мечта», мэр грузинской столицы Каха Каладзе, Грузию обещают обеспечить необходимым вооружением.

«В кабинете премьера [Грузии] были прямые угрозы, шантаж и оскорбление, чтобы в стране открылся «второй фронт». Обещали, что помогут всем, были бы обеспечены соответствующей [военной] техникой и так далее», – сказал Каладзе, слова которого цитирует ТАСС.

По его словам, при необходимости власти готовы раскрыть детали переговоров, если будет необходимо предоставить улики. «Однако, исходя из интересов страны, лучше оставить все как есть», – отметил лидер правящей партии Грузии.

Тбилиси, Анастасия Смирнова

