Воскресенье, 5 октября 2025, 09:52 мск

Во время беспорядков в Грузии пострадали более 20 полицейских

В Грузии протестующие вступили в столкновения с силовиками. Демонстранты закидывали полицейских камнями и прорвались в президентский дворец. Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.

В Грузии прошли выборы в муниципалитетах. По итогам прошедшего голосования правящая партия «Грузинская мечта» получает от 70 до 91% голосов при явке 33,5% избирателей. За действующего мэра Тбилиси Каху Каладзе, переизбиравшегося на третий срок, проголосовали 71,5%.

Оппозиция ранее заявляла, что устроит «мирную революцию» в день выборов. Наиболее напряженная обстановка сложилась этой ночью в районе площади Орбелиани и у здания Парламента на проспекте Руставели. Протестующие призывали всех несогласных с итогами выборов к ним присоединиться. Всего в акциях участвовали более тысячи человек.

С целью обеспечения порядка в центр города перебросили силовиков из разных частей столицы Грузии. Полицейские применили слезоточивый газ и водометы. В свою очередь участники беспорядков жгли лавочки на улицах, разбирали брусчатку и забрасывали стражей порядка камнями и палками. Пострадали по меньшей мере 20 правоохранителей, один из них находится в тяжелом состоянии.

На данный момент известно о пяти задержанных активистах. Их обвиняют в призывах к госперевороту и свержению власти.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность беспорядки в Тбилиси на посла Евросоюза.

