ФСБ сорвала очередную попытку Киева устроить теракт на Крымском мосту

ФСБ сообщила о предотвращении очередной попытки теракта на Крымском мосту, организованную украинскими спецслужбами. В автомобиле, следовавшем из Украины транзитом через ряд стран, было обнаружено мощное самодельное взрывное устройство. Задержаны все лица, причастные к доставке взрывчатки на территорию России.

По информации российской спецслужбы, автомобиль с бомбой пересек российско-грузинскую границу через пункт пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. В дальнейшем машину должны были доставить в Краснодарский край на автовозе под управлением частного водителя-перевозчика. В конечном итоге авто планировали передать другому водителю, «который должен был выехать на ней в Республику Крым через Крымский мост и стать невольным террористом-смертником», отметили в ФСБ. Организаторы теракта планировали использовать водителя втемную.

Сотрудникам ФСБ удалось своевременно вскрыть преступные планы, обнаружить и обезвредить взрывное устройство, которое было тщательно замаскировано в автомобиле Chevrolet. Лица, причастные к провозу СВУ, были задержаны. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Предотвращенная попытка спецслужбы Украины совершить теракт на Крымском мосту с использованием автомобиля со взрывчаткой стала уже второй с начала 2025 года, отметили в ведомстве.

В ФСБ заявили, что 2 апреля на белорусско-польском участке госграницы Союзного государства в Бресте белорусские силовики задержали микроавтобус «с более чем полутонной синтетической взрывчатки, который также предназначался для подобной террористической атаки».

В ходе расследования были задержаны соучастники готовившегося теракта, включая водителя, который «также не был осведомлен о своей миссии и должен был стать «смертником» при движении на указанной автомашине по Крымскому мосту на территорию полуострова», сообщили в спецслужбе.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

