В Грузии задержан мужчина, избивший туристку из России за русскую речь

Грузинская полиция задержала в Телави мужчину, избившего российскую туристку в гостинице. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Согласно предварительной версии следствия, туристы якобы оскорбляли гостей проходившей в отеле свадьбы и облили аппаратуру водой. После этого один из участников торжества поднялся к ним в номер и избил иностранку, сломав ей нос.

Видео с этим инцидентом было распространено в социальных сетях. Женщине потребовалась медицинская помощь. При этом, по словам очевидицы, которые приводит РИА «Новости», конфликт начался с того, что мужчина услышал русскую речь.

Тбилиси, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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