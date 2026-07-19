В Грузии задержан мужчина, избивший туристку из России за русскую речь

Грузинская полиция задержала в Телави мужчину, избившего российскую туристку в гостинице. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Согласно предварительной версии следствия, туристы якобы оскорбляли гостей проходившей в отеле свадьбы и облили аппаратуру водой. После этого один из участников торжества поднялся к ним в номер и избил иностранку, сломав ей нос.
Видео с этим инцидентом было распространено в социальных сетях. Женщине потребовалась медицинская помощь. При этом, по словам очевидицы, которые приводит РИА «Новости», конфликт начался с того, что мужчина услышал русскую речь.
Тбилиси, Анастасия Смирнова
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