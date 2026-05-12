Евросоюз в публичном порядке требует от Грузии прекратить авиасообщение с Россией. Об этом рассказал директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

«В Брюсселе публично требуют от Грузии присоединиться к антироссийским санкциям ЕС, ввести энергетическое эмбарго против нашей страны, прекратить транспортное сообщение, включая авиарейсы», – цитирует Калугина ТАСС.

При этом Европу не интересуют негативные последствия для грузинской экономики. Главная задача ЕС – навредить России, указал дипломат.

По словам Калугина, в своей политике по изоляции Москвы Евросоюз «споткнулся» о Грузию, где «возобладал прагматизм» с опорой на коренные интересы страны и ее народа. «Казалось бы, в ЕС должны были сделать соответствующие выводы. Отнюдь – он стал еще чаще прибегать к шантажу и угрозам, чтобы заставить Грузию сменить курс», – заключил дипломат.

Ранее власти Грузии официально признали давление западных стран, включающее требование открыть «второй фронт» против России. Москва в свою очередь продолжает прилагать усилия по восстановлению отношений между Грузией, Абхазией и Южной Осетией в рамках международных дискуссий по безопасности в Закавказье.

Москва, Зоя Осколкова

