Запад, Киев и грузинские радикальные политические силы вновь пытаются втянуть Тбилиси в кровавые авантюры на Южном Кавказе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России в связи с годовщиной начала конфликта в 2008 года.

В российском внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание, что в грузинском обществе наблюдаются попытки переосмыслить события августа 2008 года с признанием полной ответственности режима Михаила Саакашвили за развязывание вооружённого конфликта.

«Фиксируются заявления руководства Грузии о необходимости примирения с абхазами и югоосетинами, которые вселяют надежду на то, что указанная трансформация подходов не останется на уровне деклараций, а будет подкреплена конкретными практическими делами по урегулированию отношений с Абхазией и Южной Осетией», – отмечается в заявлении МИД России и подчеркивается, что Москва готова и далее оказывать всестороннее содействие сторонам в продвижении переговорного процесса, укреплении доверия и выстраивании межгосударственных отношений в интересах стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

«Эти задачи приобретают особую значимость на фоне попыток западников, нацистского режима в Киеве и грузинских радикальных политических сил втянуть Тбилиси в новые кровавые авантюры на Южном Кавказе», – констатировал МИД России.

Москва, Анастасия Смирнова

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