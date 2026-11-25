Россиян предупредили о непредвиденных тратах в Турции на Новый год

Туристы из России могут столкнуться с дополнительными тратами в период новогодних праздников в отелях Турции, даже если купили путевку по системе «все включено». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Оплаченный отдых по системе «все включено» не всегда дает право посетить новогодний концерт. В одних отелях праздничный ужин и выступление артиста входят в стоимость проживания, в других за специальную программу нужно платить отдельно. Это необходимо выяснить до покупки тура», – рассказала агентству представитель туротрасли Джем Алабай.

Эксперт рекомендует заранее уточнить у туроператора полную стоимость праздничной программы, также следует выяснить, что в нее входит: концерт, ужин, напитки и место за столом.

Зачастую в турецких отелях новогодний ужин может быть рассчитан только на взрослых постояльцев. В этом случае детей придется оставить с аниматорами, услуги которых также могут оказаться платными.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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