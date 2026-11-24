В Турции 19 человек пострадали в аварии с автобусом

В Турции перевернулся пассажирский автобус. По предварительным данным, пострадали 19 человек. Об этом сообщают местные СМИ.

ДТП произошло на трассе Аксарай – Невшехир. Транспорт следовал из Анкары в Газиантеп. Водитель не справился с управлением, в результате автобус опрокинулся.

В настоящее время известно, что не менее 19 человек получили травмы различной степени тяжести. Спасательные работы продолжаются.

На месте происшествия находятся сотрудники скорой помощи и управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайным ситуациям.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube