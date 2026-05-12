Индия возвращает свои золотые резервы из-за рубежа

Индия запустила процесс возвращения своих золотых резервов из-за границы. Об этом сообщает The Times of India.

Индия входит в десятку стран с самыми большими запасами золота, и ее золотой запас продолжает расти. Более того, Резервный банк Индии (RBI) предпочитает хранить большую часть золотого запаса страны внутри страны, отмечает автор статьи.

По данным издания, за последние полгода RBI вернул в страну 104,2 метрических тонны золота. В период с 2023 по 2025 год RBI уже доставил обратно около 280 тонн, в том числе 64 тонны в середине 2025 года и приблизительно 100 тонн из Великобритании.

Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал нехватку топлива и вынудил индийское правительство ввести меры, аналогичные периоду пандемии коронавируса. В частности, премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал граждан воздержаться от поездок за границу, сократить покупку золота, уменьшить использование бензина и работать из дома.

«В мире, пережившем множество экономических потрясений, связанных с пандемией, российско-украинским конфликтом и тарифами Дональда Трампа, страны стали более внимательно относиться к своим внешним резервам. Валютные резервы служат своего рода подушкой безопасности, определяющей способность экономики погашать долги», – говорится в статье.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

