Трамп указал на возможность России и Китая влиять на выборы в США

Россия и Китай обладают возможностью влиять на избирательный процесс в США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома в обращении к нации сослался на материалы разведки, обнародованные американской администрацией. В одном из документов указывается, что Россия, КНР, Иран и Северная Корея, а также негосударственные группировки, обладают возможностями для того, чтобы скомпрометировать избирательную инфраструктуру США.

Выводы разведки касаются периода с января 2020 по июнь 2026 года. Наиболее уязвимыми остаются централизованные хранилища данных, связанные с выборами, такие как базы данных регистрации, списки избирателей и официальные сайты.

Стоит отметить, что в прошлом году директор Национальной разведки Тулси Габбард опубликовала доклад, согласно которому обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы были сфабрикованы. При этом разведка США скрывала данные об отсутствии вмешательства от американцев и манипулировала информацией.

В свою очередь в России отвергают любые обвинения во вмешательстве в выборы, называя их голословными и беспочвенными.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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