В США четырехлетний ребенок застрелил двухлетнего брата в машине

В США четырехлетний мальчик выстрелил в своего двухлетнего брата. Пострадавший скончался. Об этом сообщает New York Post.

Трагедия произошла в штате Флорида. Семья приехала на автомобиле из Джорджии, взрослые оставили детей в машине и подошли к дому, когда услышали выстрел.

Оказалось, что четырехлетний выстрелил в младшего из пистолета, который находился в салоне. Пострадавшего малыша госпитализировали, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Кроме того, в больницу попала одна из женщин, которая упала в обморок из-за стресса.

Полиция проводит расследование, чтобы предъявить обвинение. Известно, что оружие принадлежало матери погибшего мальчика.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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