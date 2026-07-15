Американский лидер Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине может завершиться до конца его президентского срока. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Думаю, да», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что украинский кризис будет урегулирован до истечения срока его президентских полномочий в 2029 году.

«Я думал, он завершится раньше. Я думал, что [урегулировать его] будет проще всего, потому что я лажу с обоими лидерами», – отметил также американский лидер, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Трамп неоднократно говорил, что Москва и Киев настроены на мирное разрешение конфликта. В Кремле заявляли, что кризис можно разрешить за один день, если украинские войска покинут российскую территорию. Глава киевского режима Владимир Зеленский проигнорировал это предложение.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube