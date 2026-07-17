В США представили проект антироссийских санкций покойного сенатора Грэма*

В США представили законопроект антироссийских санкций, участие в разработке которого принимал покойный сенатор Линдси Грэм*. Новую версию документа опубликовал демократ Ричард Блюменталь.

Инициатива предусматривает обязательные санкции в отношении президента РФ Владимира Путина, российских высокопоставленных политических и военных руководителей, бизнесменов, государственных предприятий, а также иностранных компаний, которые, по версии авторов документа, поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс.

В новой редакции документа вместо ранее предложенной универсальной пошлины в размере 500% предусмотрены тарифы до 100% в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, а также пяти стран, которые, по оценке Вашингтона, наиболее активно способствуют обходу санкций против топлива из РФ.

Кроме того, ограничительные меры предлагается распространить на российские финансовые организации, включая Банк России, Сбербанк и Газпромбанк, а также на крупные энергетические проекты, в том числе «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 2» и «Арктик СПГ 3», их владельцев и руководителей.

Законопроект предусматривает и санкции против так называемого российского теневого флота, иностранных лиц и судов, которые, как считают авторы инициативы, используются для обхода санкций.

Гражданам США документом запрещается приобретать российский суверенный долг, осуществлять новые инвестиции в экономику РФ и ее энергетический сектор, проводить денежные переводы в адрес российского правительства или в его интересах, а также экспортировать, реэкспортировать или передавать американские энергетические товары и технологии в Россию или внутри страны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у законопроекта, подготовленного Грэмом*, есть «хороший шанс» на принятие.

Напомним, Линдси Грэм* скончался вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. Двумя днями ранее республиканцу исполнился 71 год. Сенатор известен тем, что выступал за самые жесткие ограничения в отношении России.

* Включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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