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Европа хочет лишить МОК финансирования из-за допуска российских спортсменов

Фото: официальный сайт МОК

Девять стран Европейского союза предложили Еврокомиссии лишить Международный олимпийский комитет (МОК) финансирования из-за допуска россиян к международным соревнованиям.

Как сообщили в пресс-службе эстонского минкульта, обращение направлено Гленну Микаллефу – члену Европейской комиссии, ответственному за спорт. Спортивные организации, которые допускают возвращение России и Белоруссии на международные старты, предлагается исключить программ Erasmus+ и других мер поддержки ЕС.

Автор инициативы – Эстония. Кроме того, предложение поддержали Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия и Дания.

Помимо МОК, финансирования ЕС хотят лишить Международную федерацию фехтования, Международную федерацию плавания и ряд других спортивных организаций.

«При полном уважении автономии спортивных организаций страны ЕС призывают международные спортивные структуры соблюдать принципы прав человека, верховенства закона и мирных отношений между государствами», – отмечается в письме.

Напомним, 7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) отменил ограничения в отношении российских спортсменов, допустив их до международных турниров. Комментируя это решение, министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев пояснил, что речь идет об отмене всех проверок на нейтральность российских спортсменов, отмене запрета на проведение международных соревнований в РФ, а также восстановлении членства ОКР.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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