Западные страны сами признают неэффективность собственных санкций против России. Об этом заявил эксперт Службы внешней разведки РФ Александр Пастухов.

«По информации, которая поступает в нашу службу, на сегодняшний день страны Запада и их сателлиты оценивают свои же санкции как неспособные достичь поставленных ими перед собой целей», – сказал Пастухов на Петербургском международном юридическом форуме.

Запад стремится нанести стратегическое поражение России, а в результате ограничения бьют по экономикам западных стран. В то же время они не готовы идти на открытую конфронтацию с Российской Федерацией и воюют руками своих прокси.

Эксперт СВР уточнил, что спецоперация направлена на противодействие нацизму, в то время как западные страны ведут против России опосредованное противостояние через Украину. Комплекс враждебных действий Запада в отношении РФ можно назвать новым «походом на Восток», заключил Пастухов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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