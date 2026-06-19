Евросоюз впервые продлит антироссийские санкции на год

Лидеры Евросоюза договорились продлить секторальные санкции против России на год. Это первое столь долгосрочное решение по антироссийским ограничениям, ранее рестрикции продлевались каждые шесть месяцев.

Лидеры государств-членов ЕС встретились на саммите в Брюсселе и решили, что действие санкций в течение года даст больше предсказуемости для Украины. При этом индивидуальные ограничительные меры продолжат продлеваться каждые полгода, что обычно сопровождается исключением некоторых лиц из «черного» списка.

Ранее Еврокомиссия анонсировала 21-й пакет санкций против России. Ограничения затронут российские банки, оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, среди них – запрет на въезд в европейские страны российским военнослужащим, принимавшим участие в спецоперации на Украине.

Тем временем, в США новый пакет санкций против России прошел первый этап согласования. Как следует из проекта, речь идет о мерах в том числе в отношении финансовых учреждений, нефтяных и горнодобывающих компаний, имущественных и визовых ограничениях в отношении российских чиновников, а также о повышении пошлин до 500% от стоимости на все товары и услуги, импортируемые из РФ в США. При этом законопроект дает полномочия американскому президенту оценивать ситуацию в российско-украинских отношениях и на основе этого анализа принимать ограничительные меры.

В свою очередь глава Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи считает усиление санкционного давления неправильным решением, особенно для американского бизнеса. По его словам, есть разные санкции, часть из которых введена президентскими указами и их «можно снять хоть завтра», передает газета «Ведомости». Но также есть некоторые санкции, утвержденные конгрессом, которые гораздо сложнее отменить.

Эйджи указал, что нынешние американские власти намерены c окончанием украинского конфликта «максимально ослабить санкционное давление на тех направлениях, где это юридически возможно сделать». При этом американский бизнес способствует продвижению вопроса снятия или ослабления санкций именно через Американскую торговую палату.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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