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СМИ: Киев на деньги ЕС закупит китайские запчасти для дронов

Евросоюз разрешил Киеву купить китайские комплектующие для беспилотников на деньги из транша 90 млрд евро. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, Киеву удалось добиться исключения для закупки компонентов общей стоимостью 6 млрд евро. Дело в том, что при выделении финансирования для Украины Брюссель настаивал на приоритетных закупках у европейских производителей. В регламенте говорится, что закупки вооружений не должны «противоречить интересам безопасности и обороны» ЕС.

Разрешение на покупку запчастей у КНР свидетельствует о проблемах, которые остаются в оборонном производстве ЕС, несмотря на стремление союза укрепить свою промышленную базу. Кроме того, исключение демонстрирует зависимость от Китая в поставках, подчеркивает издание.

23 апреля Совет ЕС согласовал финальный вариант законодательного акта, определяющего условия предоставления Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро. Кредит рассчитан на 2026-2027 годы. Из общей суммы 60 млрд евро будут направлены на закупку оружия, 30 млрд – на финансирование бюджетных расходов. Позже стало известно, что Еврокомиссия начнет предоставлять Киеву выплаты из этого пакета в течение второго квартала текущего года.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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